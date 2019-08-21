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Шевченковский суд Киева обязал Государственное бюро расследований Украины возбудить уголовное дело против уполномоченного по правам человека в Украине Людмилы Денисовой. Об этом сообщается на сайте Единого реестра судебных решений, где опубликовано постановление суда.

Из постановления известно, что в суд пожаловались на следователя Госбюро расследований и обвинили его в бездеятельности. Составитель жалобы утверждает, что следователь не отреагировал на его заявление, в котором он обвиняет омбудсмена Украины в злоупотреблении служебным положением.

Детали преступления в постановлении не указаны.

Суд удовлетворил жалобу и обязал начать расследование в отношении Денисовой безотлагательно.

Ранее News.ru писал о том, что омбудсмена Украины допрашивали более семи часов.