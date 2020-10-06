Суд Киргизии отменил приговор новому премьеру Жапарову по делу о заложнике

https://static.news.ru/photo/560d1bb2-07f8-11eb-9e56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд Киргизии отменил приговор новому премьер-министру Садыру Жапарову, сидевшему за захват заложника.

Суд рассмотрел материалы по вновь открывшимся обстоятельствам. Отменил решения Первомайского районного, городского и Верховного судов. Дело направили на досудебное производство, так как Верховный суд не может прекратить его, — передаёт 24.kg со ссылкой на адвоката Шарабедина Токтосунова.

Ранее NEWS.ru писал, что парламент Киргизии проголосовал за назначение Садыра Жапарова новым премьер-министром республики. Оппозиционного политика ночью протестующие освободили из тюрьмы, где он отбывал срок за захват заложника в ходе массовых беспорядков в 2013 году.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами жители вышли на митинги, захватили мэрию Бишкека, парламент республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности и здание правительства республики.

Центризбирком Киргизии признал парламентские выборы недействительными. Новые планируется назначить в течение двух недель. Кроме того, в оппозиции допускают, что президенту республики Сооронбаю Жээнбекову будет предложено досрочно уйти в отставку.