Спикер парламента Киргизии Абдылдаев подал в отставку

https://static.news.ru/photo/262e8056-0af6-11eb-8a3a-fa163e074e61_660.jpg Мыктыбек Абдылдаев Фото: Wikimedia

В Киргизии подал в отставку спикер парламента республики от партии «Единство» («Бир Бол») Мыктыбек Абдылдаев, избранный на свой пост четыре дня назад.

Как передаёт ТАСС, о своей отставке спикер сообщил во время проведения внеочередного заседания парламента.

Ранее стало известно, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, несколько дней назад освобождённый протестующими из тюрьмы, вновь задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании бывшему президенту меры пресечения, писал NEWS.ru.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.