СПЧ ООН призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией

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Совет ООН по правам человека принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, отклонив все поправки, предложенные Россией, и призвав Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией.

Белорусские власти должны создать условия для проведения независимых, транспарентных и беспристрастных расследований всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов, — цитирует РИА Новости резолюцию.

Эксперты ООН указали на пытки, жестокое обращение и наказание задержанных и протестующих в Белоруссии, насильственные исчезновения людей. Они призвали власти республики гарантировать «доступ к правосудию», полную ответственность для виновных и возмещение ущерба для жертв.

Проект этой резолюции представила Германия. Его поддержали 23 страны, входящие в СПЧ, против проголосовали две, воздержались — 22. Россия предложила 17 поправок. Ряд стран их поддержали, но ни одна из них не была принята.

Резолюции СПЧ ООН носят рекомендательный характер.

Как писал NEWS.ru, во время выборов в Белоруссии имели место манипуляции с избирательным процессом, а также подтасовки на этапе подсчёта голосов. Об этом сообщила спецдокладчик Совета по правам человека (СПЧ) ООН по ситуации в Белоруссии Анаис Маран. Избирательное поле, по её словам, было «очищено», чтобы не допустить участия в выборах трёх наиболее популярных кандидатов. За этим последовали подтасовки на этапе подсчёта голосов, которые и поставили под сомнение избирательную легитимность действующего президента.

Уже шестую неделю подряд в стране проходят массовые демонстрации. Участники акций протеста требуют отставки президента Александра Лукашенко и считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а на выборах победила экс-кандидат Светлана Тихановская.