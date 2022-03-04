Советник офиса президента Украины назвал главную тему переговоров с Россией

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в эфире телеканала «Украина 24», что Россия постепенно снижает требования на переговорах и уже не говорит о «денацификации» Украины. По его словам, таким образом Москва демонстрирует, что достичь политических целей военным путём не получается, отмечает портал РБК-Украина.

Вчера был брифинг главы МИД России Сергея Лаврова, если внимательно послушать, то можно услышать, что они перестали говорить о денацификации. Они даже не говорили о нейтральном статусе. Сейчас главное — неразмещение в Украине отдельных видов наступательного вооружения, — заявил советник.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.

В понедельник, 28 февраля, прошли первые переговоры делегаций Роcсии и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие пoзиции.

Второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий стартовал 3 марта в Белоруссии, в Беловежской Пуще. Украинская сторона прибыла туда на вертолётах. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что в ходе второго раунда переговоров между Россией и Украиной стороны договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Подоляк отметил, что украинская сторона в основном не получила тех результатов, к которым стремилась.