Соратница Тихановской назвала главное требование оппозиции

Член объединённого штаба оппозиции, соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова выступила перед собравшимися у Дома правительства протестующими. Она рассказала о требованиях оппозиции.
По её словам, основным требованием является отставка президента страны Александра Лукашенко. Видеозапись с её выступлением опубликована на YouTube-канале издания Tut.by.
Наше главное требование — бывший президент должен подать в отставку! — подчеркнула она.
Политик отметила, что также необходимо немедленно прекратить насилие.
26 лет кошмара должны закончиться, он утопил стану в насилии. Это не должно продолжаться, — добавила Колесникова.
Также она заявила, что оппозиционные политики подадут в суд в связи с незаконными действиями сотрудников правоохранительных органов. Заявления на возбуждение уголовных дел по фактам смерти людей и издевательств над ними будут поданы 17 августа.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.
Как писал NEWS.ru, во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.
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