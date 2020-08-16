Соратница Тихановской назвала главное требование оппозиции

https://static.news.ru/photo/f8105b0c-dff5-11ea-8ff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Член объединённого штаба оппозиции, соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова выступила перед собравшимися у Дома правительства протестующими. Она рассказала о требованиях оппозиции.

По её словам, основным требованием является отставка президента страны Александра Лукашенко. Видеозапись с её выступлением опубликована на YouTube-канале издания Tut.by.

Наше главное требование — бывший президент должен подать в отставку! — подчеркнула она.

Политик отметила, что также необходимо немедленно прекратить насилие.

26 лет кошмара должны закончиться, он утопил стану в насилии. Это не должно продолжаться, — добавила Колесникова.

Также она заявила, что оппозиционные политики подадут в суд в связи с незаконными действиями сотрудников правоохранительных органов. Заявления на возбуждение уголовных дел по фактам смерти людей и издевательств над ними будут поданы 17 августа.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Как писал NEWS.ru, во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.