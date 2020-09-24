«Собрание братвы»: Шушкевич оценил закрытую инаугурацию Лукашенко

Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что Александр Лукашенко управляет республикой методами, которые практикуются в мире организованной преступности.
Заблокировали все въезды в Минск, и он принёс присягу на тайном собрании. Так избирают пахана, когда втихаря собираются определённые люди. И эти методы у нас практикуются, — заявил политик в интервью изданию «Гордон».
Он добавил, что выбранные для установления своей власти методы не добавляют Лукашенко легитимности.
Но на стороне Лукашенко — Путин и Кремль. Поэтому ему плевать на нормы международного права. Беларуси даже зелёных человечков не надо. Тут хватает пророссийски настроенных руководителей, которых Лукашенко сам назначил. Теперь они его защищают, проводят собрание братвы и назначают пахана, преступного президента, который президентом не был избран, — отметил Шушкевич.
Он также назвал Лукашенко «тупым, малообразованным лидером», который заботится лишь о собственной власти.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин не поздравлял своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отмечая, что практика международного общения этого и не требует. Представитель Кремля напомнил, что ранее российский лидер поздравлял Лукашенко с победой на выборах президента.