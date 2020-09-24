«Собрание братвы»: Шушкевич оценил закрытую инаугурацию Лукашенко

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Постоянный представитель Казахстана подписал в штаб-квартире ООН протокол об отмене смертной казни. При этом в МИД страны отметили, что для реализации этого документа требуется изменить конституцию государства.

Во время выступления на 75-ой сессии Генассамблеи ООН президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство присоединится к соглашению. 24 сентября в МИД Казахстана сообщили, что вступление в силу второго Факультативного...