Случаи заражения коронавирусом выявили во всех регионах Казахстана

https://static.news.ru/photo/389cf966-75aa-11ea-a14b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Казахстане не осталось областей, где не было бы зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пациента с COVID-19 обнаружили в Костанайской области, где ранее заражённых не наблюдалось. Общее число инфицированных в республике достигло 460 человек.

Наибольшее число пациентов с коронавирусом — 199 человек — выявлено в Нур-Султане. Жертвами инфекции в Казахстане стали три пациента, 29 излечились, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Среди заразившихся оказались 28 медиков. Из-за пандемии в Нур-Султане и Алма-Ате гражданам разрешается выходить из дома только на работу или для покупки еды и лекарств. Места массового скопления людей, такие как парки и набережные, в двух крупнейших городах Казахстана закрыты, писал NEWS.ru.