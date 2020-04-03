Случаи заражения коронавирусом выявили во всех регионах Казахстана

В Казахстане не осталось областей, где не было бы зарегистрировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пациента с COVID-19 обнаружили в Костанайской области, где ранее заражённых не наблюдалось. Общее число инфицированных в республике достигло 460 человек.
Наибольшее число пациентов с коронавирусом — 199 человек — выявлено в Нур-Султане. Жертвами инфекции в Казахстане стали три пациента, 29 излечились, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Среди заразившихся оказались 28 медиков. Из-за пандемии в Нур-Султане и Алма-Ате гражданам разрешается выходить из дома только на работу или для покупки еды и лекарств. Места массового скопления людей, такие как парки и набережные, в двух крупнейших городах Казахстана закрыты, писал NEWS.ru.
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