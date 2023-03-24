«Далеки друг от друга»: в Армении рассказали о переговорах с Азербайджаном Ереван говорит, что готов мириться. Но переговорный процесс тормозится по разным поводам

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Мирный договор между Баку и Ереваном будет основан на достигнутых ранее письменных договоренностях, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Но сразу после этого вновь назвал принципы заключения мира с отказом от территориальных претензий к Азербайджану «практически нереализуемыми». О каких тогда договоренностях говорит Пашинян? Глава МИД Армении Арарат Мирзоян вслед за Пашиняном частично раскрыл смысл его слов и обозначил некоторые детали позиции Еревана.

Обнадеживающий твит Пашиняна

«Новой эскалации не будет», — пообещал армянский премьер на своей странице в Twitter. Там же он заявил, что между Арменией и Азербайджаном будет заключен мирный договор, и он будет основан на соглашениях, принятых на высшем уровне. Но о каких именно договоренностях идет речь, Пашинян не уточнил. Экспертам это тоже оказалось не совсем ясно.

Армянский политолог Арам Абовян заявил NEWS.ru, что затрудняется понять ход мыслей премьер-министра. Однако он предположил, что речь идет о трехсторонних договоренностях от 9 ноября 2020 года или о сочинском документе, подписанном при посредничестве президента России Владимира Путина. Еще речь могла идти о договоренностях, достигнутых в Праге в октябре 2022 года на переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева с Пашиняном. Но если мир будет подписан хотя бы по одному существующему сегодня документу, это будет означать, что Армения приняла все предложения Баку, отметил Абовян.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие Азербайджана

Что имел в виду Пашинян?

Свет на заявления армянского премьера пролил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. По словам армянского министра, Ереван просит уточнить критерии проведения делимитации границы. Он подчеркнул, что без этого невозможно понять, что подразумевают стороны под признанием территориальной целостности стран.

При этом армянская сторона просит отвести создать демилитаризованную зону на приграничных территориях как меру укрепления доверия и механизма безопасности. А что касается разблокирования коммуникаций в регионе, Ереван готов согласиться на это, если Азербайджан признает, что маршруты должны работать под суверенитетом тех стран, по территории которых они пролегают. Речь идет в первую очередь о Зангезурском коридоре, который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. Как известно, Ереван выступает против и считает этот маршрут нарушением его территориальной целостности.

При этом Лачинский коридор, который в свою очередь проходит через территорию Азербайджана и выступает единственной дорогой, соединяющей Армению с Карабахским регионом, остается открытым для армян. Азербайджанская сторона не раз заявляла, что режим работы этих маршрутов должен быть одинаковым.

Прокомментировал Мирзоян и положение дел вокруг мирного договора между Баку и Ереваном. Армянский министр заявил, что сторонам по многим вопросам «не первой важности» удалось найти хотя не идеальные, но взаимоприемлемые формулировки. Но вот по ключевым проблемам позиции сторон еще далеки друг от друга, заявил армянский министр. При этом важно, что Мирзоян исключил существование неких российских и западных вариантов мира.

«Есть армяно-азербайджанский процесс», — заявил он.

Какой документ наиболее выгоден для Армении?

Москва еще в 2019 году предложила вариант, который мог бы помочь окончательно решить проблему. По этому варианту Армения в любом случае должна была освободить пять азербайджанских районов, а судьбу еще двух, в которых живут карабахские армяне, планировалось обсуждать отдельно. Точнее, как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, «оставить этот вопрос будущим поколениям». Даже после окончания войны в Карабахе Москва до последнего продвигала свой вариант мира и, казалось, что с учетом позиции Азербайджана это был один из самых лучших сценариев для Еревана. Но потом случился саммит лидеров ЕС в Праге.

В чешской столице Алиев и Пашинян при посредничестве французского президента Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля подписали документ, вошедший в историю как пражское соглашение. По этому заявлению мирный договор между Баку и Ереваном должен опираться на Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию от 1991 года. Алма-Атинская декларация чётко говорит, что границы новых государств должны основываться на административных границах между республиками бывшего СССР, где Нагорно-Карабахская автономная область однозначно является частью Азербайджанской ССР.

Фото: primeminister.am Заявление по итогам встречи премьер-министра Пашиняна, президента Алиева, президента Макрона и президента Мишеля от 6 октября 2022 года

Пашинян спекулирует на теме карабахских армян

Впрочем, в Баку считают, что другого варианта у Еревана просто нет. Вышеперечисленные документы ведут к одному — Азербайджан обретает полный контроль над своей международно-признанной территорией. И вопрос лишь в том, как скоро это случится — через год или через десятилетие. В целом ясно, что весь Карабахский регион рано или поздно перейдет под полный контроль Азербайджана. Но при этом армянское руководство старается извлечь для себя максимум дивидендов в текущей ситуации. И поводы для затяжки времени Ереван выбирает различные. К примеру, вопрос безопасности армянского населения Карабаха.

Пашинян заявил, что Азербайджан «сносит дома армян и строит жилье для азербайджанцев», а также обвинил Баку в подготовке этнических чисток. Правда, никаких доказательств он не приводит. Тогда как президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз во всеуслышание заявлял, что права армян в Карабахе будут обеспечиваться конституцией Азербайджана, и армяне станут такими же гражданами, таким же национальным меньшинством, как и многие другие жители страны, со всеми законными правами. Единственное, чего просит Баку — не вмешиваться в этот вопрос, так как считает его своим внутренним делом. Тем более, что процесс интеграции армян в азербайджанское общество уже запущен − 1 марта прошла встреча представителей Баку и карабахских армян в Ходжалы.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Военнослужащие российского миротворческого контингента в Лачинском коридоре

Что предлагает Баку?

Интересно, что Ереван не отказывается от предложений о мире, которые выдвигает Баку. В скором времени Ереван ответит на переданные недавно предложения Азербайджана по мирному договору, пообещал армянский премьер. По его словам, стороны перешли уже «на четвертый этап обсуждения». Главное в нем следующее:

стороны должны признать территориальную целостность друг друга;

отказаться от всех территориальных претензий и угроз безопасности;

провести делимитацию и демаркацию общей границы;

разблокировать все транспортные и экономические коммуникации.

По каким картам Баку и Ереван будут проводить границу?

Еще одним поводом для обвинений в адрес Азербайджана Пашинян назвал сложности в вопросах делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Армянский премьер возмутился тем, что Баку говорит о необходимости запуска этого процесса на основании «каких-то исторических» карт.

Ильхам Алиев в своих выступлениях говорил о необходимости взаимного признания территориальной целостности Азербайджаном и Арменией и подписания мирного договора на основании советских карт. Президент России Владимир Путин в своих заявлениях отмечал, что Москва готова предоставить карты Генштаба СССР Еревану и Баку для запуска процесса делимитации границы. И в принципе, такой двусторонний формат уже был запущен в прошлом году. Однако после нескольких встреч он застопорился. Обсуждение вопроса перенеслось на западные площадки. Однако каких-либо значимых подвижек так и не последовало.

«Как можно обсуждать вопрос делимитации границы, не имея карты бывших советских республик, которые есть только в штабе России, я с трудом представляю?» — возмущенно комментировал ситуацию Лавров. Однако многие такие возмущения Москвы в Ереване как правило игнорируются.

Фото: Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости 26 ноября 2021. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева направо) во время трехсторонних переговоров в Сочи

Запад ставит крест на союзничестве Москвы и Еревана

Вдохновленное частыми визитами западных политиков в Армению, руководство страны постоянно говорит о необходимости запуска «надежных международных механизмов», которые помогут разрешить вопросы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Такие заявления сильно раздражают Москву, которая на фоне напряженных отношений с Западом, не заинтересована в соперничестве с ним еще и на Южном Кавказе.

«Как только Запад появился на Южном Кавказе, сразу начались масштабные проблемы, за всеми словами ЕС и Вашингтона о мире и желании помочь наблюдается совсем противоположное», — сказала представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Комментируя недавнее заявление Белого дома о возможном скором подписании мирного документа между Баку и Ереваном, она не стала обсуждать перспективы «несвершившегося события».

Фото: primeminister.am На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, государственного секретаря США Энтони Блинкена и президента Азербайджана Ильхама Алиева

Согласится ли Армения подписать мирный договор с Азербайджаном?

Тем не менее, Армения явно затягивает мирный процесс. Она без каких-либо оснований уклоняется от очных переговоров и ведет онлайн-дипломатию, что не идет на пользу урегулированию.

«Скорее всего, заявления Пашиняна — просто упреждающий ход, чтобы показать миролюбивость Армении. Не стоит ожидать подписание мира в ближайшее время, по крайней мере на это нет никаких предпосылок», — сказал NEWS.ru политолог Абовян. Тем не менее, многие в Ереване все же понимают, что принятие мирных инициатив Баку — необходимая мера для установления стабильности в регионе. Так, депутат фракции «Честь имею» Тигран Абрамян заявил, что мирный договор сейчас возможен в случае принятия всех предложений Азербайджана.