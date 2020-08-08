Штаб Тихановской в Минске забаррикадировался

https://static.news.ru/photo/689740f6-da98-11ea-9329-fa163e074e61_660.jpg Фото: fedsovetov/Twitter.com

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской баррикадируется во избежание задержаний.

Сообщится, что в здании заперли все окна и выходы. Находящиеся там люди опасаются, что силовики их задержат, передаёт РИА Новости.

В столице Белоруссии продолжаются акции протеста, они начались после закрытия избирательных участков. В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова подтвердила ТАСС, что силовики задерживают митингующих и применяют к ним спецсредства.

Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Применялись спецтехника и шумовые гранаты, — сказала она.

Как писал NEWS.ru ранее, силовики Белоруссии взяли под контроль район Старого города в Минске. Сообщается, что белорусские силовики вытеснили из района основную часть участников акций протеста. Сейчас из района автомобили скорой помощи вывозят раненых (и протестующих, и сотрудников правоохранительных органов), а автозаки вывозят задержанных участников акций.