Шойгу заявил о возвращении в Карабах семи тысяч беженцев

https://static.news.ru/photo/3f0ffa62-2bdc-11eb-a076-fa163e074e61_660.jpg Фото: MchsRussia/twitter.com

Около семи тысяч беженцев уже вернулись в Нагорный Карабах после обеспечения российскими миротворцами провоза колонн с ними. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на двусторонней встрече глав оборонных ведомств Российской Федерации и Республики Армения.

По словам главы ведомства, миротворцы обеспечили провоз всех колонн с беженцами.

Уже почти семь тысяч граждан вернулись. Эта работа продолжается. Уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах, смогут это сделать, — цитирует ТАСС Шойгу.

Ранее Владимир Путин заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности и экономики РФ. Он также обратил внимание на чёткую и слаженную работу миротворцев России в регионе, которая помогла остановить кровопролитие.

Президент отметил, что все гуманитарные усилия Москвы в Нагорном Карабахе должны идти во благо армянскому и азербайджанскому народам. Кремль в ближайшем будущем отправит представительную делегацию для решения гуманитарных проблем в регионе.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.