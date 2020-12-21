Шойгу: миротворцы в Карабахе не допустили ни одного серьёзного инцидента

https://static.news.ru/photo/50ef0a2a-437e-11eb-b7e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Российские миротворцы, находящиеся сегодня в Нагорном Карабахе, не допустили ни одного серьёзного инцидента в регионе. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, на территории Нагорного Карабаха успешно проводятся операции, российские военнослужащие выполняют задачи на 23 наблюдательных постах.

На сегодняшний день не допущено ни одного серьёзного инцидента, — сказал Шойгу.

Он отметил, что безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору открыто. Кроме того, под руководством миротворцев из России был произведён обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном по принципу «всех на всех», а также организован обмен телами погибших, передаёт ТАСС.

В общей сложности на территории Карабаха находятся 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль Лачинского коридора, который соединяет Азербайджан и Армению.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. Согласно условиям соглашения, военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворцы гарантируют безопасность в Карабахе.