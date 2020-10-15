Шахтёр «Беларуськалия» приковал себя цепью в знак протеста против властей

https://static.news.ru/photo/78aafe5e-0eb6-11eb-9826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Еремо/РИА Новости

Мастер-взрывник ОАО «Беларуськалий» Александр Курбан приковал себя цепью в шахте и отказывается подниматься наверх в знак протеста против действий руководства Белоруссии.

В заявлении Курбана, распространённом стачкомом предприятия, говорится, что он — потомственный шахтёр, но его профессия потеряла престиж из-за «системы круговой поруки среди администрации».

Сложившаяся политическая ситуация в стране нанесла серьёзный психологический и моральный удар по трудовому коллективу. Многие также пострадали от действий силовых структур, — говорится в заявлении шахтёра.

Курбан требует поднятия зарплаты, обеспечения шахтёров инструментом надлежащего качества, прекращения давления на рабочих и профсоюз, отмены увольнения участвующих в стачке сотрудников, а также проведения новых выборов президента Белоруссии.

«Беларуськалий» — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Часть работников предприятия создала стачком в знак несогласия с итогами президентских выборов, они объявили забастовку, передаёт РИА Новости.

В Белоруссии почти два месяца продолжаются акции протеста против результатов прошедших выборов президента. На них одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Политик занимает этот пост с 1994 года. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы и на них победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru ранее, правоохранительные органы Белоруссии проводят проверку по факту блокировки дорог в Минске протестующими. По данным ведомства, в нескольких микрорайонах белорусской столицы вышедшие на несанкционированную акцию пытались заблокировать движение транспорта. Они «выходили на проезжую часть или выезжали на велосипедах, сооружали баррикады и сжигали автопокрышки».