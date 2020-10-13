В Минске силовики начали проверку по факту блокировки дорог

https://static.news.ru/photo/910db934-0d6a-11eb-8323-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Правоохранительные органы Белоруссии проводят проверку по факту блокировки дорог в Минске протестующими.

По данным ведомства, в нескольких микрорайонах белорусской столицы вышедшие на несанкционированную акцию пытались заблокировать движение транспорта. Они «выходили на проезжую часть или выезжали на велосипедах, сооружали баррикады и сжигали автопокрышки».

Известно о четырёх задержанных за блокировку дорог. 33-летний мужчина заблокировал движение транспорта, выехав на дорогу для поддержки протестующих, трое мужчин мешали движению транспорта на Логойском тракте и улице Сурганова.

Выяснилось, что троица вела активную переписку в специализированных Telegram-чатах по поводу участия в противоправных действиях, — заявили в МВД республики.

В отношении задержанных были составлены административные протоколы за нарушения порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Очередная акция протеста прошла в белорусской столице поздним вечером 12 октября. В ней участвовали преимущественно пенсионеры. В отношении ряда протестующих силовики применяли светошумовые патроны и слезоточивый газ.

NEWS.ru писал, что здание милиции в Минске ночью забросали «коктейлями Молотова». В результате этих действий загорелся милицейский микроавтобус. Силовики сумели потушить транспортное средство.