Здание милиции в Минске забросали «коктейлями Молотова»

Около 05:00 неизвестные злоумышленники бросили три бутылки с зажигательной смесью в здание Советского РУВД в Минске. Об этом написала в своём Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
В результате этих действий загорелся служебный автобус. Милиционеры сумели предотвратить полное возгорание транспортного средства, но оно осталось повреждённым. На фотографии, опубликованной с места происшествия, видно, что обгорела передняя левая часть автобуса.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, сообщила Чемоданова.
В Белоруссии почти два месяца продолжаются акции протеста против результатов прошедших выборов президента. На них одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Политик занимает этот пост с 1994 года. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы и на них победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
12 октября в Минске прошла очередная акция протеста. На этот раз в ней участвовали пенсионеры. Полиция применила против группы протестующих слезоточивый газ и светошумовые патроны. Представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич рассказал, что люди пытались проявить агрессию к силовикам, окружив их микроавтобус.
NEWS.ru писал, что Тихановская поставила Лукашенко так называемый «Народный Ультиматум». По её словам, политик и его подчинённые должны выполнить три условия к 25 октября.
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