Саркисян отказался считать Армению несостоявшимся государством

Армении удалось преодолеть кризис, который сложился после карабахской войны. В этой связи неверно считать её несостоявшимся государством. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью РБК.

Он согласился, что в первые месяцы после войны в Армении произошла «неразбериха». По словам Саркисяна, Генеральный штаб начал высказывать «определённые идеи». Более того, дошло до того, что армянский лидер впервые за три года у власти вошёл в это здание как президент.

Я же не управляю армией, но мне пришлось туда пойти и серьёзно поговорить со всеми этими генералами... То есть нужно было преодолеть вот такие кризисы, — объяснил Саркисян.

Итогом противостояния Генштаба с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стало проведение досрочных парламентских выборов, на которых победу одержали сторонники Пашиняна. Саркисян отметил, что в течение политического кризиса в стране неоднократно высказывался о необходимости проведения выборов, так как Армения «старается быть демократической страной».

Моё предложение было простое. Во-первых, нужно иметь профессиональное правительство, чтобы никто не говорил, что правительство кого-то поддерживает. Во-вторых, мне кажется, казалось тогда и кажется сейчас, что мы должны сделать обязательно, думать и работать над изменением конституции, — рассказал президент Армении.

Саркисян считает, что итогом прошедшего политического кризиса и досрочных выборов в стране стало перенесение «напряжения» с улиц в парламент, где политическая борьба укладывается в цивилизованные рамки.

И вот ответ на ваш вопрос. Failed state (несостоявшееся государство. — NEWS.ru) — это где управления нет. Мы, наоборот, показали живучесть свою как государство, как нация, — подытожил Саркисян.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта Армении и Азербайджана и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.