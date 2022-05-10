Саакашвили переведут из тюрьмы в частную клинику для медобследования

Михаил Саакашвили / Фото Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минюст Грузии принял решение о переводе бывшего президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в частную клинику «Вивамед». Это требуется для проведения ему медицинских обследований, заявил на брифинге глава ведомства Рати Брегадзе, пишет ТАСС.

Мы как ответственное государство действуем всегда исходя из интересов здоровья и жизни любого человека. Соответственно, как и в случае с любым другим заключённым, с целью избежания возможных осложнений Михаилу Саакашвили будет сделано предложение о его перевозке в клинику «Вивамед», где его обследуют и назначат лечение, — сказал Брегадзе.

Он отметил, что данное решение принято в связи с тем, что бывший президент частично отказывается от медикаментозного лечения в тюрьме, он также принимает не всю пищу.

Ранее член консилиума при омбудсмене Грузии Отар Тоидзе рассказал, что неврологическое и физическое состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили близко к инвалидности или летальному исходу, ему требуется лечение за границей. До этого пенитенциарная служба минюста Грузии опровергла информацию о резком ухудшении здоровья Саакашвили.

До этого экс-президент Грузии объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме. По его словам, из-за неадекватной медицинской помощи он два раза терял сознание в камере. При этом врачи не имеют права заходить к нему и завершают работу после 18:00 по местному времени.