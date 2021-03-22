Роуминг между РФ и Белоруссией могут отменить до 2 апреля

https://static.news.ru/photo/e36e3314-8b16-11eb-8ae9-96000091f725_660.jpg Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look Press

Члены комиссии по информационной политике Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России считают, что мероприятия по отмене роуминга между двумя государствами могут завершиться ко 2 апреля.

О возможной скорой отмене роуминга было объявлено на заседании комиссии, прошедшем 22 марта в Москве. В итоговом документе органа отмечается, что этот шаг является реальным инструментом «углубления интеграционных процессов» в условиях нарастающих информационных вызовов и необходимости «сближения народов Союзного государства», передаёт БелТА.

Комиссия по информационной политике ПС обратилась к группе высокого уровня Совета министров Союзного государства. Заседание по вопросу отмена роуминга планируется провести 30 марта.

Граждане Беларуси и России ждут с нетерпением, когда связь станет доступнее. Этот вопрос носит уже даже не экономический и технический, а политический характер, — сказал глава комиссии Геннадий Давыдько.

Опытный режим эксплуатации каналов связи для пропуска роумингового трафика Союзного государства ранее продлили на 2021 год по решению группы высокого уровня. Заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Наталья Гордеенко пояснила, что продление тестового режима связано с тем, что стороны не успели завершить мероприятия по предотвращению телефонного мошенничества. Чиновница уточнила, что стоимость услуг сотовой связи в Республике Беларусь и России при нахождении абонента в роуминге уже максимально приближена к домашним тарифам.

Ранее NEWS.ru приводил прогноз аналитиков, согласно которому цены на услуги связи для россиян в 2021 году вырастут на 15-16%.