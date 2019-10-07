Суд Брестского района в понедельник, 7 октября, начнёт рассмотрение уголовного дела по обвинению гражданки РФ за ввоз в Белоруссию и на территорию Евразийского экономического союза более 100 кг психотропных веществ.
Женщина обвиняется в приобретении, хранении и незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Кроме того, ей инкриминируется незаконное перемещение через госграницу психотропных веществ. В соответствии с белорусским законодательством ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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Как ранее писал News.ru, таможенники раскрыли схему переправки оружия с Украины в Россию. Нелегальный канал транзитом проходил через территорию Белоруссии. Часть оружия переправлялась сначала в Литву, а потом крупными партиями в РФ.
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