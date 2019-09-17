Белорусские таможенники совместно с Комитетом государственной безопасности (КГБ) раскрыли схему переправки оружия с Украины в Россию. Об этом рассказал председатель белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько.
По его словам, нелегальный канал транзитом проходил через территорию Белоруссии. Часть оружия переправлялась сначала в Литву, а потом — крупными партиями в Россию.
В интервью телеканалу
Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации, — уточнил глава ГТК.
Кроме того, он отметил высокий рост попыток перемещения наркотических и психотропных веществ через границу. При этом большинство изъятых наркотиков предназначалось для российских получателей, и везли их граждане РФ.
Ранее News.ru писал о том, что во вторник, 17 сентября, заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл прибудет с визитом в Белоруссию.