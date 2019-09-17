https://static.news.ru/photo/18c30622-8040-11e9-b993-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Белорусские таможенники совместно с Комитетом государственной безопасности (КГБ) раскрыли схему переправки оружия с Украины в Россию. Об этом рассказал председатель белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько.

По его словам, нелегальный канал транзитом проходил через территорию Белоруссии. Часть оружия переправлялась сначала в Литву, а потом — крупными партиями в Россию.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» Сенько также рассказал, что это и автоматы, и пистолеты, и стрелковое оружие в виде винтовок, большое количество боеприпасов.

Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации, — уточнил глава ГТК.

Кроме того, он отметил высокий рост попыток перемещения наркотических и психотропных веществ через границу. При этом большинство изъятых наркотиков предназначалось для российских получателей, и везли их граждане РФ.

Ранее News.ru писал о том, что во вторник, 17 сентября, заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл прибудет с визитом в Белоруссию.