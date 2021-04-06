Россиянин получил 18 лет колонии за нападение на милиционеров в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/95514dc8-96e3-11eb-a027-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Гражданин России, напавший на сотрудников белорусской милиции, приговорён Брестским областным судом к 18 годам лишения свободы. Наказание ему предстоит отбывать в колонии усиленного режима.

Инцидент произошёл в сентябре 2020 года. За некоторое время до этого россиянин был выслан из Белоруссии в принудительном порядке с запретом въезда в республику на пять лет. Однако, вопреки этому, он вернулся туда и был задержан за незаконное пребывание.

В ходе задержания в городе Иваново Брестской области россиянин напал на сотрудников милиции в салоне служебного автомобиля. В результате те получили ранения, но сумели обезвредить злоумышленника.

Суд вынес гражданину РФ приговор, признав его виновным в покушении на убийство и нарушении срока запрета въезда в Белоруссию. Помимо лишения свободы, суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 1350 белорусских рублей, а также компенсировать потерпевшим моральный вред в размере 34,5 тысячи рублей, сообщают «Новые Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии осудили двоих граждан по делу о коррупции. Суд признал их виновными в даче взяток и приговорил к двум годам лишения свободы. Однако россиян освободили сразу после оглашения приговора — в связи с амнистией по случаю 75-летия Победы им снизили срок наказания на год, а также учли время пребывания под арестом.