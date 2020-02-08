https://static.news.ru/photo/4a1074b8-4a6a-11ea-b4f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: qriim.mvdrk/facebook.com

Посольство России сообщило, что российских граждан нет среди пострадавших и погибших в массовой драке, которая произошла в Жамбылской области на юге Казахстана.

По сообщению МВД Казахстана, 7.02 в ряде населенных пунктов Кордайского р-на Жамбылской области произошла массовая драка между местными жителями. По информации властей, конфликт произошел на бытовой почве. По имеющимся у генконсульства РФ в Алма-Ате сведениям, росграждан среди пострадавших и погибших нет, — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс-Казахстан».

В результате инцидента начались массовые беспорядки. Они перекинулись на сёла Аукаты и Боланбатыр. Погибло 8 человек, а 40 получили ранения. В частности, пострадали несколько сотрудников полиции.

На данный момент возбуждены уголовные дела по статьям «убийство» и «организация массовых беспорядков». Полиция начала расследование.

Виновные должны быть строго наказаны, — заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Казахстана задержала 47 человек, которые причастны к столкновениям и драке в Жамбылской области.