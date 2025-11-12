Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 10:31

Россия оказала помощь киргизским таможенникам

ФТС России передала Киргизии спецтехнику и оборудование для таможенной службы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Федеральная таможенная служба России обеспечила закупку и передачу специальных автомобилей и оборудования для нужд таможенной службы Киргизии, сообщает Telegram-канал ведомства. В пресс-службе уточнили, что переданное оборудование повысит эффективность борьбы с незаконным перемещением, оборотом наркотиков и обеспечит прозрачность таможенного контроля.

В 2025 году по просьбе кабинета министров Киргизской Республики Российская Федерация оказала техническое содействие коллегам. Так, по поручению правительства РФ ФТС России обеспечила закупку и передачу специальных автомобилей и оборудования для нужд таможенной службы Киргизии, — говорится в сообщении.

11 ноября состоялась официальная передача шести автомобилей, специально оборудованных для комфортной и безопасной перевозки служебных собак, а также 60 персональных видеорегистраторов для сотрудников.

Переданное оборудование позволит коллегам оперативно решать задачи по борьбе с незаконным перемещением и оборотом наркотиков и обеспечить прозрачность таможенного контроля, — добавил заместитель руководителя ФТС России Сергей Шкляев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указания относительно действий пограничников на границе с Литвой. В будущем будет организована работа на протяжении всей белорусско-литовской границы. Однако конкретные сроки и подробности не приводятся.

Киргизия
таможенники
Россия
ФТС
