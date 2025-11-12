Россия оказала помощь киргизским таможенникам ФТС России передала Киргизии спецтехнику и оборудование для таможенной службы

Федеральная таможенная служба России обеспечила закупку и передачу специальных автомобилей и оборудования для нужд таможенной службы Киргизии, сообщает Telegram-канал ведомства. В пресс-службе уточнили, что переданное оборудование повысит эффективность борьбы с незаконным перемещением, оборотом наркотиков и обеспечит прозрачность таможенного контроля.

В 2025 году по просьбе кабинета министров Киргизской Республики Российская Федерация оказала техническое содействие коллегам. Так, по поручению правительства РФ ФТС России обеспечила закупку и передачу специальных автомобилей и оборудования для нужд таможенной службы Киргизии, — говорится в сообщении.

11 ноября состоялась официальная передача шести автомобилей, специально оборудованных для комфортной и безопасной перевозки служебных собак, а также 60 персональных видеорегистраторов для сотрудников.

Переданное оборудование позволит коллегам оперативно решать задачи по борьбе с незаконным перемещением и оборотом наркотиков и обеспечить прозрачность таможенного контроля, — добавил заместитель руководителя ФТС России Сергей Шкляев.

