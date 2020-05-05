Россия не станет менять состав делегации на переговорах по Донбассу

Москва оставит неизменным состав делегации на переговорах трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе. Во главе делегации останется Борис Грызлов.
Об этом «Интерфаксу» рассказал осведомлённый источник.
Состав российской делегации остаётся прежним. Никаких перестановок не намечается, — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский внёс коррективы в состав делегации Киева. В частности, в число новых переговорщиков вошёл вице-премьер Украины Алексей Резников. Главой делегации по-прежнему будет бывший президент страны Леонид Кучма. Как передавал NEWS.ru, Резников станет заместителем Кучмы.
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