Россия не станет менять состав делегации на переговорах по Донбассу

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Информация об отъезде на лечение в Германию президента Таджикистана Эмомали Рахмона является недостоверной. Об этом заявил советник главы государства Абдуджабор Рахмонзода.

По словам советника, представитель таджикской оппозиции в эмиграции Шарофиддин Гадоев распространяет в соцсетях ложь о том, что президент болен и на самолёте доставлен в Германию. Как отметил Рахмонзода, Эмомали Рахмон...