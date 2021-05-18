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Россия будет бесплатно поставлять в Таджикистан вакцину от коронавируса

08:58, 19 мая 2021
Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия будет на безвозмездной основе поставлять в Таджикистан отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом по итогам переговоров со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином, прошедших 18 мая, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Его слова передаёт «Интерфакс».

Министр иностранных дел РФ отметил, что они с Мухриддином обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией.

Говорили и о совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставки Таджикистану на безвозмездной основе нашей вакцины, о которых договорились наши президенты 8 мая, — заявил Лавров.

В России зарегистрированы три вакцины: разработанный в центре имени Гамалеи Минздрава «Спутник V», созданный в центре имени Чумакова РАН «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Ранее Путин рассказал, что четвёртая вакцина от коронавируса будет запущена в оборот в скором времени. Он напомнил, что в стране удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от COVID-19.

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