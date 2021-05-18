Россия будет бесплатно поставлять в Таджикистан вакцину от коронавируса

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Россия могла бы стать посредником в ходе обсуждения вопросов демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова передаёт ТАСС.

За минувшие дни Азербайджан и Армения несколько раз проводили переговоры по урегулированию ситуации. Последние состоялись 16 мая при посредничестве России. Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином,...