Прошедший 2019 год для российско-белорусских отношений был отмечен рядом серьёзных подвижек — как позитивных, так и негативных. С одной стороны, Москва и Минск сумели в 20-ю годовщину подписания договора о Союзном государстве согласовать ряд дорожных карт по углублению интеграции. С другой, между странами остались серьёзные противоречия, усугубляемые зачастую демонстративными шагами и заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко. О том, что ждёт двусторонние отношения в наступившем 2020-м, NEWS.ru спросил у белорусских экспертов.

Директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий допускает, что в новом году накопившиеся между Россией и Белоруссией противоречия не только не будут разрешены, но и усугубятся. Это, отмечает аналитик, связано, в первую очередь, с различными подходами к переговорам и стратегическими целями, которые ставит каждая из сторон.

С помощью углублённой интеграции Минск пытается решить проблему сохранения преференций в отношениях с Россией (скидки на нефть, газ, компенсация за налоговый манёвр, безбарьерный доступ на российский рынок, льготные кредиты). Для Кремля же важнее геополитический аспект — завершение строительства Союзного государства в соответствии с договором 1999 года. Судя по всему, кремлёвские стратеги обеспокоены тем фактом, что в среднесрочной перспективе Россия может потерять влияние на Беларусь из-за интенсивных процессов нормализации отношений между Минском и западными столицами, а также углубления стратегического партнёрства с Пекином в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Арсений Сивицкий директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск)

Чтобы предотвратить этот негативный сценарий, Россия пытается зафиксировать Беларусь в своей геополитической орбите с помощью углублённой интеграции сначала в экономической, а потом — и в военно-политической сферах, считает Сивицкий.

Хотя этот проект имеет и ряд других сопутствующих позитивных последствий для российского руководства, включая демонстрацию нового геополитического успеха или служа одним из источников легитимности при транзите власти в России в 2024 году, а, может быть, и всё месте, — добавляет белорусский эксперт. — Но именно стратегическая фобия потерять Беларусь на фоне неудачного опыта с Украиной здесь играет ведущую роль.

Проблема, по мнению Арсения Сивицкого, заключается и в том, что сам факт подписания Лукашенко программы интеграционных действий не приведёт к автоматическому разрешению всех накопившихся за последние годы вопросов, особенно — в нефтегазовой и торговой сферах. В этих условиях, как только Минск осознает, что Кремль не собирается удовлетворять потребности экономики Белоруссии, например, в виде скидок на российские энергоносители (в идеале — по внутрироссийским ценам), руководство РБ поставит вопрос о дальнейшей целесообразности интеграции.

Александр Лукашенко Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва чётко озвучила свою повестку. Речь идёт не только и столько об углублении экономической интеграции, сколько о Союзном государстве с едиными наднациональными политическими и военными институтами, валютой, юрисдикцией и т.д. Россия, по факту, предлагает Беларуси интегрироваться по модели Южной Осетии и Абхазии. А это воспринимается и руководством, и обществом РБ как попытка подорвать суверенитет страны, — объясняет Сивицкий.

Поэтому в 2020-м отношения между Минском и Москвой могут обостриться, особенно на фоне приближения президентских выборов в Белоруссии, заключает эксперт.

С тем, что избирательная кампания в РБ будет оказывать самое серьёзное влияние на двусторонние отношения, согласен и белорусский политолог, председатель движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов. При этом важную роль, уверен он, сыграют и президентские выборы в США, также назначенные на 2020 год.

Внутри Беларуси серьёзных конкурентов у Лукашенко нет. И вряд ли они успеют появиться до лета, когда, скорее всего, выборы и пройдут. Главная его проблема — экономика. Прогнозы большинства независимых экономистов колеблются в диапазоне от стагнации до серьёзного кризиса. И чем более напряжёнными будут отношения с Россией — тем более неблагоприятный прогноз. Именно поэтому интеграционные соглашения в ближайшее время будут подписаны. Но с их подписанием дело не закончится. Начнётся пора споров и скандалов, связанных с их реализацией. Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»

Лукашенко сформировал себе внутри страны образ «защитника независимости» и именно в этом ключе будет вести избирательную кампанию, уверен Агафонов.

Белорусизация с вытеснением русского языка из публичного пространства продолжится, а утверждённый в прошлом году принцип «информационного суверенитета» вместе с новой редакцией Закона «О СМИ» дадут повод и идеологическое обоснование для предвыборной зачистки информационного пространства от пророссийского контента, — добавляет он. — И чем хуже будут дела в экономике и отношения с Россией, — тем жёстче зачистка.

Что касается американских выборов, то напрасно ожидать, будто США будут сосредоточены на внутренней политической борьбе, уверен аналитик. Прошлые выборы там сопровождались агрессивной антироссийской кампанией. И уже то, что этот избирательный цикл начался с взаимной бомбардировки сторон украинским компроматом, свидетельствует — в этот раз будет не менее «жарко», считает Агафонов.

Но Украина становится слишком токсичной для американских политиков — слишком многие там «замазались» в последние годы. Поэтому возможно, что центром приложения усилий США на антироссийском фронте станет Беларусь, которую, как всем в «свободном мире» станет известно, готовится аннексировать Россия. Обе американские партии будут играть на этом направлении, не слишком стесняясь в средствах. И это добавит остроты политике в РБ и белорусско-российским отношениям.

В целом же год будет сложным и неспокойным, уверен аналитик. Таким его сделают разногласия по интеграционным процессам, усиление белорусского национализма, проблемы в экономике и выборы в РБ и США. При этом, допускает Агафонов, к концу года ситуация может успокоиться после весьма вероятной победы Трампа, и тогда активность американцев пойдёт на спад, а экономическая ситуация заставит Лукашенко быть более последовательным в интеграции.