Российских журналистов доставили в РУВД в Минске для проверки документов

Российские журналисты, освещавшие акцию протеста в центре Минска, были доставлены в местное РУВД для проверки документов.
Правоохранители подошли к журналистам в районе площади Свободы, где проходили точечные задержания людей, собирающихся на акцию протеста. Милиционеры проверили у представителей СМИ аккредитации, а затем предложили пройти в микроавтобус. Там у журналистов изъяли мобильные телефоны и личные вещи.
Двоих журналистов и 10 других задержанных доставили в Партизанское РУВД. Одним из двоих россиян был корреспондент РИА Новости,
8 ноября недовольные итогами выборов граждане собираются выйти на «Марш народовластия» в столице Белоруссии. Задержания начались ещё до начала акции.
Как передавал NEWS.ru, ранее милиция Минска обратилась к гражданам с просьбой не участвовать в массовой акции и не поддаваться на провокации.
В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу — 10,1%.