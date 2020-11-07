Российских журналистов доставили в РУВД в Минске для проверки документов

https://static.news.ru/photo/dac406d2-21b0-11eb-8e82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские журналисты, освещавшие акцию протеста в центре Минска, были доставлены в местное РУВД для проверки документов.

Правоохранители подошли к журналистам в районе площади Свободы, где проходили точечные задержания людей, собирающихся на акцию протеста. Милиционеры проверили у представителей СМИ аккредитации, а затем предложили пройти в микроавтобус. Там у журналистов изъяли мобильные телефоны и личные вещи.

Двоих журналистов и 10 других задержанных доставили в Партизанское РУВД. Одним из двоих россиян был корреспондент РИА Новости, сообщает агентство. У представителей СМИ снова проверили документы, после чего отпустили.

8 ноября недовольные итогами выборов граждане собираются выйти на «Марш народовластия» в столице Белоруссии. Задержания начались ещё до начала акции.

Как передавал NEWS.ru, ранее милиция Минска обратилась к гражданам с просьбой не участвовать в массовой акции и не поддаваться на провокации.

В Белоруссии уже три месяца продолжаются протестные акции, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что президент страны Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу — 10,1%.