Российские миротворцы сопроводили колонны ВС Азербайджана в Карабахе

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Российские миротворцы обеспечили безопасное прохождение восьми колонн Вооружённых сил Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Обеспечено безопасное прохождение восьми автомобильных колонн Вооружённых сил Азербайджана через Лачинский коридор и участок дороги Шуша — Красный Базар — Каджар, — говорится в информационном бюллетене МО РФ.

Президент России Владимир Путин считает российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе. По его словам, военные рискуют для того, чтобы в регион вернулась мирная жизнь.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дружественные отношения с руководством Азербайджана и Армении помогли президенту Путину достичь мирных договорённостей по Нагорному Карабаху. Он подчеркнул, что российский лидер лично занимался этим вопросом и «много дней провёл с телефонной трубкой в руке».

Песков добавил, что Путин также вёл переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, подчеркнув, что Россия и Турция являются крупнейшими игроками, которые могут способствовать стабильности и безопасности в регионе.

Как писал NEWS.ru, Путин заявил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. По его словам, Москва всегда придерживалась того, что Баку должны быть возвращены семь удерживаемых Арменией районов.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.