Россия нужна Закавказью: Москва и Баку обсудили международные отношения Второе заседание Российско-азербайджанского экспертного совета посетили эксперты и дипломаты

Фото: NEWS.ru

Во время заседания Российско-азербайджанского экспертного совета

В московском «Президент-отеле» 17 ноября прошло второе заседание Российско-азербайджанского экспертного совета, приуроченного 30-летию установления дипломатических связей между двумя странами. Официальные лица и эксперты собрались для обсуждения двустороннего сотрудничества и вопросов посреднических усилий Москвы в отношениях Баку и Еревана. После официального открытия мероприятие продолжилось в так называемом формате Chatham House, когда беседа идет в отсутствии журналистов. Зато такой формат позволил участникам говорить более свободно.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, открывая заседание, подчеркнул, что, «несмотря на очень сложные геополитические реалии», отношения Москвы и Баку продолжают развиваться, в том числе и после перехода новых территорий под контроль Азербайджана. Однако, напомнил он, красной линией для Азербайджана всегда были суверенитет и территориальная целостность, и выразил надежду, что «партнеры будут учитывать это для дальнейшего успешного развития отношений».

Мы также всегда говорили о региональных инициативах. Отчасти они не работают, например шестисторонняя платформа «3 + 3». Но Россия в той или иной форме всегда будет присутствовать на Южном Кавказе. В таком случае важно найти другие форматы регионального сотрудничества, — подчеркнул Шафиев.

Фото: NEWS.ru Председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев

Неурегулированность отношений между Азербайджаном и Арменией отражается и на развитии логистики через закавказский регион — тормозится создание Зангезурского транспортного коридора, связывающего Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью, а также прокладка через Южный Кавказ международных транспортных коридоров. Чтобы исправить ситуацию, отметил Шафиев, стороны должны «отказаться от игры с нулевым результатом».

Также на встрече много говорилось об отношениях Баку и Москвы, которые, по словам собравшихся, развиваются куда успешнее, чем идет армяно-азербайджанское урегулирование. Так, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном можно характеризовать как стратегическое партнерство и что в последние годы было сделано очень многое, чтобы придать им новую динамику. Первые результаты этих усилий уже видны на политическом и экономическом уровнях, отметил он.

Наше мероприятие — одно из свидетельств того, что между независимыми экспертами диалог идет по восходящей. Любая экспертная встреча, особенно когда представлены люди, связанные с государственными структурами, должна помочь двусторонним отношениям, — сказал Кортунов.

Это подтвердил и замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, двустороннее сотрудничество Азербайджана и России развивается во многом благодаря доверительным контактам лидеров стран, которые только за последний месяц встречались три раза.

Мы исходим из того, что за эти годы мы смогли сохранить положительный багаж наших отношений, приумножить его, развить и вывести их на качественно новый уровень, — отметил Грушко.

Фото: NEWS.ru Депутат миллимеджлиса Азербайджана Низам Сафаров

Политический вклад руководства стран отметил и депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев. По его словам, Москва особенно высоко оценивает взаимодействие с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в развитие двустороннего сотрудничества, которое было заложено общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым. Он также анонсировал готовящуюся в Госдуме РФ фотовыставку, посвященную к 100-летию со дня рождения политика.

Я думаю, что заложенные Гейдар Алиевичем основы отношений между Азербайджаном и Россией много лет будут работать на благо наших народов, — сказал Тайсаев.

А посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров рассказал, что подписанная Москвой и Баку Декларация о союзническом взаимодействии может быть «ролевой моделью взаимоотношений суверенных игроков в условиях многополярного мира», несмотря на множество вопросов, которые необходимо решать.

Вопросы возникают тогда, когда проводится активная работа. Сегодня мы собрались в Москве для проведения переговоров, в Баку проводится 11-й межрегиональный форум, где собрались официальные лица, бизнесмены, общественные деятели Азербайджана и 30 субъектов РФ. Отношения продвигаются, как вертикально, так и горизонтально, — сказал Искендеров.

В программе мероприятия прошли три панели с обсуждением насущных вопросов российско-азербайджанского сотрудничества. Эксперты двух стран рассмотрели подходы России и Азербайджана к выстраиванию архитектуры безопасности на Южном Кавказе «в условиях новой реальности», уделив особое внимание нормализации отношений между Баку и Ереваном, необходимости подписания мирного договора и «установлению прочного мира на Южном Кавказе с учетом имеющихся договоренностей».

Подписание мира поможет активизировать и замороженный вопрос по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций, в том числе продвинуть реализацию совместных с российской стороной проектов. Поэтому роль двустороннего сотрудничества в развитии глобальных и региональных транспортно-логистических маршрутов обсуждалась на второй панели.

Фото: NEWS.ru Во время заседания Российско-азербайджанского экспертного совета Фото: NEWS.ru Во время заседания Российско-азербайджанского экспертного совета Фото: NEWS.ru Депутат Государственной думы Дмитрий Савельев Фото: NEWS.ru Депутат Государственной думы Дмитрий Савельев Фото: NEWS.ru Депутат Государственной думы Дмитрий Савельев Фото: NEWS.ru Депутат Государственной думы Дмитрий Савельев Фото: NEWS.ru Депутат миллимеджлиса Азербайджана Низам Сафаров Фото: NEWS.ru Депутат миллимеджлиса Азербайджана Низам Сафаров Фото: NEWS.ru Председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев Фото: NEWS.ru Председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев Фото: NEWS.ru Председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев Фото: NEWS.ru Председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев Фото: NEWS.ru Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин Фото: NEWS.ru Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин Фото: NEWS.ru Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин Фото: NEWS.ru Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин Фото: NEWS.ru Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров Фото: NEWS.ru Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров Фото: NEWS.ru Эксперт клуба «Валдай» Фархат Ибрагимов Фото: NEWS.ru Эксперт клуба «Валдай» Фархат Ибрагимов Фото: NEWS.ru Председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев (справа) Фото: NEWS.ru Председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев (справа) Фото: NEWS.ru После заседания Российско-азербайджанского экспертного совета Фото: NEWS.ru После заседания Российско-азербайджанского экспертного совета Фото: NEWS.ru Во время заседания Российско-азербайджанского экспертного совета Фото: NEWS.ru Во время заседания Российско-азербайджанского экспертного совета

Третья панель была посвящена сотрудничеству Москвы и Баку в гуманитарной и информационной сферах. Как заявил NEWS.ru старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, очень актуальным этот вопрос стал после ряда информационных провокаций в средствах массовой информации.

Наличие экспертного диалога в отношениях между странами, особенно когда они находятся на таком высоком уровне союзничества — необходимое условие для эффективного развития отношений. Тем более что здесь, в российско-азербайджанском совете есть много представителей исполнительной и законодательной власти с обеих сторон. Мы имеем прямой открытый диалог, в котором проговариваются все существующие проблемы и разногласия, о которых возможно неудобно говорить в открытом виде. Именно такой прямой открытый диалог необходим для того, чтобы быть уверенными в наличии крепких связей. Главная, на мой взгляд, функция российско-азербайджанского экспертного совета заключается именно в создании взаимопонимания между сторонами, — заявил политолог Андрей Петров.

Эксперты приняли заявление, где отражены практические рекомендации, касающиеся различных сторон стратегического партнерства двух стран.