Рейтинг Зеленского опустился до рекордно низкой отметки

https://static.news.ru/photo/b584d3ba-5fdb-11eb-9238-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Электоральный рейтинг украинского президента Владимира Зеленского опустился до рекордно низкой отметки. Как следует из результатов опроса Киевского международного института социологии, в январе поддержку ему выразили лишь 13,4% граждан.

При этом Зеленский остаётся на первом месте по популярности у избирателей. Вторым, что примечательно, является бывший лидер страны Пётр Порошенко, которого поддерживают 10,6% участников опроса. А 8% респондентов готовы голосовать за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Также модулировалась ситуация, в которой идёт голосование во втором туре президентских выборов. В этом случае Зеленский получил бы 30,6% голосов, Порошенко — 24,9%.

В опросе приняли участие 1005 граждан Украины в возрасте от 18 лет. Опрос проводился 22 января методом телефонных интервью на основе случайной выборки телефонных номеров. При этом в исследовании не участвовали жители отдельных территорий.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властями Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями, — говорится в сообщении института.

Ранее NEWS.ru писал, что Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает допуск в страну подразделений вооружённых сил других государств. Это необходимо для проведения в течение 2021 года нескольких совместных тактических учений.

Решение поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский.