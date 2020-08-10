«Раздели догола»: журналист «Дождя» рассказал о задержании в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/a56719c8-db0d-11ea-9219-fa163e074e61_660.jpg Василий Полонский (слева) Фото: basil.polonsky/facebook.com

Журналист телеканала «Дождь» Василий Полонский рассказал о действиях белорусских силовиков, которые задержали сотрудников СМИ. Его коллегу Владимира Роменского раздели догола для проверки.

После задержания журналистов доставили в отдел милиции, который находился через дорогу. Там сотрудники правоохранительных органов вели себя «по-человечески».

У меня очень болели руки от стяжек, и сотрудники, которые нас потом оформляли, <...> они довольно быстро мне расстегнули, потом надели наручники. А уже дальше я начал качать права, и после этого и сняли наручники, — поделился Полонский в эфире «Дождя».

Он показал копию уведомления о высылке с территории Белоруссии, в которой говорится, что решение принято «в интересах общественного порядка».

Грозит мне и моим коллегам две статьи уголовного кодекса. И там до пяти и до трех лет лишения свободы. <...> Я надеюсь, что мы успеем это оспорить, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, 9 августа в Минске были задержаны журналисты «Дождя», причиной стало отсутствие у них аккредитации на работу. В арендованной ими квартире прошёл обыск. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко заявил, что необходимые документы были поданы за два месяца, однако ответа редакция так и не дождалась. Журналисты вернулись в Россию, им на пять лет запретили въезд в республику.

Также силовики задержали автора проекта WarGonzo Семёна Пегова, корреспондентов Daily Storm и «Медузы». Кроме этого, телеканал RT сообщил, что два стрингера видеоагентства Ruptly были задержаны в белорусской столице. Связь с ними также была прервана на много часов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,23% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 9,9%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.