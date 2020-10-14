Рахмона переизбрали президентом Таджикистана

https://static.news.ru/photo/cf344ed4-0e1a-11eb-93e3-fa163e074e61_660.jpg Эмомали Рахмон Фото: kremlin.ru

Центризбирком Таджикистана утвердил окончательные итоги президентских выборов, прошедших в республике 11 октября. Действующий глава государства Эмомали Рахмон одержал победу с 90,92% голосов.

По окончательным результатам выборов Эмомали Рахмон считается избранным президентом Республики Таджикистан, набрав 3 миллиона 853 тысячи 987 голосов избирателей, принявших участие в голосовании, что составляет 90,92%, — цитирует постановление ЦИК информагентство «Ховар».

Как писал NEWS.ru, 68-летнему Рахмону предстоит пятый президентский срок длительностью семь лет, и вероятно, последний. Несмотря на то что глава государства держит себя в тонусе (о чём свидетельствовали его предвыборные агитационные ролики), во избежание критики из-за рубежа он готовится передать власть своему сыну Рустаму Эмомали. В отличие от отца Рустам Эмомали систематически избегает публичных выступлений и общения с журналистами. Но это не мешает ему с 2017 года занимать пост мэра таджикской столицы Душанбе и председателя Национального совета — верхней палаты Высшего собрания Таджикистана.