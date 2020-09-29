Рада рассмотрела электронную петицию по задержанным в Белоруссии россиянам

https://static.news.ru/photo/69085300-0260-11eb-9758-fa163e074e61_660.jpg Верховная рада Украины Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская Рада впервые приняла к рассмотрению электронную петицию о создании комиссии по делу 28 задержанных в Белоруссии россиянах, которых Минск обвинил в причастности к дестабилизации в стране, а власти Украины считают их участниками боёв на Донбассе.

Петиция была зарегистрирована 7 сентября, её инициаторы потребовали разобраться, почему Минск отказался передать россиян Киеву.

Для рассмотрения в Верховной раде петиция должна была набрать 25 тыс. голосов до 7 декабря 2020 года, однако уже по состоянию на 29 сентября её поддержали 25351 человек.

Впервые в истории Верховной рады <...> мы начинаем слушание по новой процедуре <...> Это рассмотрение электронной петиции, — приводит РИА Новости слова вице-спикера Рады Руслана Стефанчука с пленарного заседания.

Власти Белоруссии 29 июля заявили о задержании 33 граждан России по подозрению в подготовке массовых беспорядков в преддверии выборов. Выборы в стране состоялись 9 августа, после которых продолжаются массовые акции несогласных с результатами.

Позже Минск передал Москве 32 из 33 задержанных россиян, ещё один гражданин был отпущен и остался на территории Белоруссии.

В Киеве требовали от Минска привлечь 28 задержанных граждан России к ответственности за якобы участие в конфликте на Донбассе и передать их Украине.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший депутат Верховной рады Давид Жвания обвинил США в том, что по их указке Киев «отдал России Крым без сопротивления».