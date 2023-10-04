Путин примет участие в мероприятиях по случаю 20-летия базы ОДКБ в Киргизии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетит Киргизию 12 октября и совместно с лидером страны Садыром Жапаровым примет участие в торжествах по случаю 20-летия со дня открытия авиабазы ОДКБ в киргизском городе Кант, сообщает администрация президента среднеазиатской республики в Telegram. Кроме того, в рамках своего визита Путин обсудит с Жапаровым вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы сотрудничества.

Планируется участие глав государств (России и Киргизии. — NEWS.ru) на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант, — сообщил заведующий отделом внешней политики АП Муратбек Азымбакиев.

Ранее Путин и его киргизский коллега Жапаров запустили строительство трех русскоязычных школ в республике. Их возводят в Бишкеке, Баткене и Караколе. Президент отметил, что до 2027 года Россия построит девять школ в семи городах и двух селах Киргизии. В них будет обучаться более 11 тысяч детей. Расходы по их строительству и оснащению Россия берет на себя.

Образовательный процесс в них будет осуществляться одновременно по российским и киргизским учебным стандартам, выпускники получат сразу два аттестата — российский и киргизский. Преподавать в них будут как российские, так и киргизские учителя, прошедшие специальную подготовку в российских вузах. Что касается вузов, то на данное время в России обучается свыше 16 тысяч киргизских студентов. В планах открытие филиала Московского государственного университета.