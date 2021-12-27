Путин назвал количество работающих в России граждан Таджикистана

Около 1 млн граждан Таджикистана проживают и работают в России на временной основе, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики Эмомали Рахмоном. Российский лидер поблагодарил коллегу за «внимание и заботу» в отношении развития русского языка в Таджикистане, пишет ТАСС.

Много желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около 1 млн человек из Таджикистана, — заявил Путин.

Ранее президент России подчеркнул, что мигранты, которые приезжают в Россию работать, должны знать язык и законы, а миграционная политика является одной из важнейших тем для экономики страны и «социального самочувствия» граждан. В частности, по его словам, в иностранной рабочей силе нуждается сектор строительства.

Путин отметил, что диалог по этой теме ведётся с президентами стран СНГ, в частности, с главами Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана.

Ранее президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что страна не сможет функционировать без мигрантов, поскольку они составляют 10% трудового населения. В свою очередь член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов назвал две проблемы, связанные с мигрантами, — большое количество «гостей» трудно контролировать и то, что они не ассимилируются, иногда приезжая в РФ «с заточкой под агрессию».