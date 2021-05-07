Путин и Токаев оценили успехи двух стран в развитии торговых связей

https://static.news.ru/photo/fa75eaec-afde-11eb-983d-96000091f725_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Политики обсудили предстоящее заседание Высшего экономического совета, намеченное на 21 мая, сообщает ТАСС.

Путин и Токаев также коснулись темы взаимодействия двух стран в рамках Евразийского экономического союза. Президенты похвалили правительства РФ и Казахстана за успехи в развитии торгового и экономического сотрудничества. Политики считают, что в этой области уже достигнуты заметные положительные результаты.

Ранее в Казахстане отменили праздничные мероприятия по случаю Дня Победы из-за распространения коронавируса. 9 мая Токаев ограничится праздничным обращением к соотечественникам. Масштабные торжества перенесли на следующий год.

Президент Казахстана в апреле привился от COVID-19 препаратом «Спутник V», разработанным в России. В состоявшемся месяцем ранее телефонном разговоре Токаев обсудил с Путиным наращивание совместных усилий в борьбе с пандемией.