Путин и Токаев оценили успехи двух стран в развитии торговых связей

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Политики обсудили предстоящее заседание Высшего экономического совета, намеченное на 21 мая, сообщает ТАСС.
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Ранее в Казахстане отменили праздничные мероприятия по случаю Дня Победы из-за распространения коронавируса. 9 мая Токаев ограничится праздничным обращением к соотечественникам. Масштабные торжества перенесли на следующий год.
Президент Казахстана в апреле привился от COVID-19 препаратом «Спутник V», разработанным в России. В состоявшемся месяцем ранее телефонном разговоре Токаев обсудил с Путиным наращивание совместных усилий в борьбе с пандемией.