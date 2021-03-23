Путин обсудил использование «Спутника V» с главой Казахстана

https://static.news.ru/photo/8c61f8ca-8bd5-11eb-8842-96000091f725_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. В ходе беседы они обсудили наращивание усилий в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе использование в республике российской вакцины «Спутник V».

По данным пресс-службы Кремля, разговор прошёл по инициативе казахстанской стороны.

С учётом прошедших 22 марта в Москве переговоров глав правительств России и Казахстана обсужден ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере, — говорится в сообщении.

При этом особое внимание Путин и Токаев уделили наращиванию усилий в борьбе с пандемией, включая использование в Казахстане «Спутника V».

Также стороны затронули взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве и договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), являющееся регулятором Евросоюза, проводит постепенную оценку вакцины «Спутник V». Как пояснила глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина, этот процесс ничем не будет отличаться от подхода к вакцинам других производителей.

«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата, в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создан специалистами центра Чумакова).