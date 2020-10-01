Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

https://static.news.ru/photo/d3444d38-0494-11eb-b529-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 2 октября провели телефонный разговор.

Об этом сообщает БелТА. По его данным, президенты обсудили актуальные темы двусторонней и мировой повестки. В частности, политики поговорили о ситуации с коронавирусом, а также обменялись мнениями о конфликте в Нагорном Карабахе.

Лукашенко и Путин обсудили международные проблемы, обстановку в странах, COVID-19 и подвели итоги совместных мероприятий, — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили шаги по нормализации авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения между РФ и Белоруссией.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии, они коснутся около 40 чиновников, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека».