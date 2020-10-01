Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 2 октября провели телефонный разговор.
Об этом
Лукашенко и Путин обсудили международные проблемы, обстановку в странах, COVID-19 и подвели итоги совместных мероприятий, — говорится в сообщении.
Кроме того, президенты обсудили шаги по нормализации авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения между РФ и Белоруссией.
Ранее NEWS.ru писал о том, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии, они коснутся около 40 чиновников, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека».
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