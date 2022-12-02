Путин и Лукашенко договорились встретиться в декабре

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Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Во время телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным с его белорусским коллегой Александром Лукашенко стороны договорились провести встречу в декабре, сообщает «Пул Первого». По информации близких к Лукашенко журналистов, лидеры хотят обсудить вопрос реализации строительства в рамках Союзного государства, а также экономические вопросы.

Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов, — сказано в сообщении.

В источнике указали, что во время переговоров Путин и Лукашенко также обсудили аспекты предстоящего саммита Евразийского экономического союза, текущую международную повестку, а также координацию совместных действий.

Обсуждены также важные вопросы двустороннего взаимодействия — импортозамещение, реализация союзных программ, — отмечает канал.

По данным «Пула Первого», отдельное внимание Путин и Лукашенко отвели вопросам, связанным с научной сферой.

Лукашенко и Путин договорились в течение года на базе Академии наук организовать и провести Конгресс молодых ученых Белоруссии и России в развитие недавней встречи президента России с учеными в «Сириусе», — уточняет Telegram-канал.

О том, что главы государств сегодня днем созвонились, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Детали переговоров он не раскрывал.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что на ближайшей встрече с российским лидером планирует обсудить бюрократические моменты, тормозящие двустороннее сотрудничество. Лукашенко также отметил, что все проблемы, которые складываются в экономике двух стран, можно преодолеть.