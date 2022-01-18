Публицист заявил, что «Газпрому» больше не нужен контракт с Молдавией

«Газпрому» уже не нужен контракт с Молдавией для транзита газа в другие страны, заявил публицист, президент фонда поддержки исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов ФБА «Экономика сегодня». Компания может поставлять туда топливо другими путями, объяснил он.

Российская компания уже не нуждается в Молдавии как в транзитном коридоре, обеспечивающем газоснабжение более интересных рынков, в частности Румынии, Болгарии, Сербии, Греции и других стран. Газ поступает туда по альтернативным маршрутам, — сказал Анпилогов.

Он добавил, что у Молдавии, очень хотевшей в Евросоюз, нет денег для оплаты газа даже со скидкой «Газпрома». При этом, по мнению Анпилогова, политическая система страны держится на олигархах и правительство пытается решить все проблемы за счёт населения.

Ранее вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну допустил введение чрезвычайного положения в области энергетики в связи с новым «газовым кризисом». Он отметил, что это «позволит искать неординарные решения». Спыну напомнил, что Молдавия заплатила в полном объёме за газ, полученный в декабре, однако ей не хватает средств для расчётов по авансовому платежу за январь.