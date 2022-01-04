В Казахстане протестующие захватили здание администрации Алматинской области, передает Telegram-канал «Протесты в мире». Канал опубликовал два видео. На первом ролике видно, как пикетчики борются с сотрудниками правоохранительных органов, на втором они уже находятся внутри зала и кричат «Акимат наш!».

Судя по видео, во время захвата в самом здании не было никого из чиновников.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что митингующие предприняли попытки нападения на местные администрации (акиматы) в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе. Они применяли бутылки с зажигательной смесью, палки и камни. Зданиям был нанесён материальный ущерб, были выбиты двери и стёкла.

Сотрудники органов правопорядка Казахстана задержали свыше 200 граждан в ходе незаконных акций протеста, прошедших в республике 4 января и в ночь на 5-е число. В отношении задержанных начаты досудебные расследования. В результате столкновений пострадало около 100 полицейских, повреждения получили 37 служебных автомобилей, заявили в пресс-службе МВД республики.

В Казахстане вспыхнули акции протеста из-за резкого роста цен на газ. Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области. Впоследствии в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вина за эскалацию ситуации лежит на правительстве. Глава государства принял отставку кабмина. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов.