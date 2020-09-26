Протестующие перекрыли проспект Независимости в Минске

Несколько тысяч участников акции против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыли проспект Независимости в Минске.
Колонна активистов вышла на дорогу с улицы Сурганова,
Основная часть участников мероприятия двинулась в сторону области, небольшая часть людей пошла к центру, однако позже они вернулись и примкнули к большинству. В настоящий момент активисты направляются в сторону района Уручье, в восьми километрах от них находится база ОМОНа.
Из центра по проспекту Независимости направилась колонна микроавтобусов с силовиками, однако машины развернулись, не доехав до пересечения с улицей Сурганова.
Как писал NEWS.ru, ГАИ перекрыла движение на части проспекта Независимости — от Госцирка на улице Купалы до площади Победы.
В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.
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