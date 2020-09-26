Протестующие перекрыли проспект Независимости в Минске

https://static.news.ru/photo/348e82ce-00d1-11eb-88f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Несколько тысяч участников акции против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыли проспект Независимости в Минске.

Колонна активистов вышла на дорогу с улицы Сурганова, передаёт РИА Новости. Идущие впереди протестующие долго решали, в какую сторону идти — в центр к Дому правительства или, наоборот, в сторону области.

Основная часть участников мероприятия двинулась в сторону области, небольшая часть людей пошла к центру, однако позже они вернулись и примкнули к большинству. В настоящий момент активисты направляются в сторону района Уручье, в восьми километрах от них находится база ОМОНа.

Из центра по проспекту Независимости направилась колонна микроавтобусов с силовиками, однако машины развернулись, не доехав до пересечения с улицей Сурганова.

Как писал NEWS.ru, ГАИ перекрыла движение на части проспекта Независимости — от Госцирка на улице Купалы до площади Победы.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.