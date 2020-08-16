Протестующие белорусы заподозрили власти в подготовке кровавой провокации

https://static.news.ru/photo/7bea60e0-df87-11ea-b273-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Белорусские власти стремятся к эскалации ситуации в стране и намерены спровоцировать столкновения людей на улицах, чтобы обвинить в этом участников протестов. Такие подозрения прозвучали в оппозиционных интернет-сообществах в преддверии анонсированного митинга в поддержку президента страны Александра Лукашенко, который должен состояться в Минске.

Сторонники этой теории считают, что мероприятие намеренно решили проводить на площади Независимости за два часа до того, как там же должна состояться очередная протестная акция. Таким образом, в одном месте могут оказаться две противоборствующие силы.

«Митинг солидарности» провластная общественная организация «Белая Русь», которая финансируется из госбюджета, собирается провести в полдень, а протестующие соберутся к 14 часам. При этом, как отмечают противники Лукашенко, организаторы сбора «поддерживающих государственный курс» прекрасно знали о заранее объявленных планах оппозиции, но решили прийти на площадь первыми.

Критики власти также указывают на попытку перехватить консолидирующую повестку у оппозиции. Именно поэтому пропрезидентская акция названа «митингом солидарности» — как некий заменитель ежедневной «цепи солидарности», в которую каждый день становятся те, кто считает итоги выборов главы государства сфабрикованными.

Особо в интернет-сообществах отмечают то, что участие в митинге в поддержку Лукашенко является добровольно-принудительным. В бюджетные организации, как утверждается, поступила разнарядка отправить на площадь Независимости как можно больше людей. За нарушение негласного указа якобы грозят различными карами.

В некоторых Telegram-каналах уже начали появляться видеоролики с колоннами автобусов. Авторы сообщений пишут, что в них бюджетников везут в Минск из разных городов страны.

В соцсетях назвали предстоящий митинг провластных сил бутафорским, обратив внимание на то, что недовольные подсчётом голосов избирателей вышли на улицы сами и в первый же день, а сторонников главы государства приходится выгонять «из-под палки» лишь неделю спустя. В связи с этим оппозиция надеется, что, формально выполнив требования руководителей на производствах, участники пропрезидентской акции присоединятся к протестующим.

Оппозиционно настроенные белорусы попросили сограждан не поддаваться на провокации и до последнего, пока это будет возможным, сохранять мирный характер акций. По их мнению, когда на площади окажутся как сторонники, так и противники Лукашенко, могут активизироваться некие люди, которые попытаются разжечь конфликт, чтобы в дальнейшем оправдать возвращение к силовым методам подавления народного недовольства. Если затея удастся, это может привести к очередному кровопролитию, опасаются представители оппозиции.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые несколько дней протесты жёстко подавлялись силовиками. Множество протестующих были избиты, есть раненые. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что сторонников президента также ждут на площади Победы, у Дома офицеров, Дворца профсоюзов и в других точках столицы.