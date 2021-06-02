Протасевич рассказал о «подставившем» его человеке

https://static.news.ru/photo/b2dd53d2-c3ed-11eb-95f3-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: pr0tez/facebook.com

Роман Протасевич, которого в минском аэропорту сняли с рейса экстренно севшего самолёта Ryanair и задержали, рассказал, кто мог его «подставить». Его предположения прозвучали в расследовании государственного телеканала Белоруссии ОНТ, размещённом на YouTube.

Протасевич считает , что речь идёт о человеке, связанном с хакерами, которые занимались лжеминированиями в республике. Имя его он не назвал.

У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряжённый. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы, — отметил Протасевич.

Он уточнил, что за 40 минут до вылета из Афин написал в рабочий чат, куда и как будет лететь.

Там был и этот человек, и случается такая ситуация. <...> Одна из первых вещей, о которой я подумал, — реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске, — подчеркнул Протасевич.

В Белоруссии Протасевич внесён в список террористов. Его подозревают в организации массовых беспорядков.

Ранее стало известно, что следователи из самопровозглашённой Луганской народной республики могут провести опрос Романа Протасевича. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он добавил, что знает о словах Протасевича про грозящую смерть, которые он произнёс на борту самолёта перед приземлением в Минске. Белорусский лидер подчеркнул: Протасевич знал, что говорил, ведь на юго-востоке Украины ему также могут быть предъявлены претензии.