https://static.news.ru/photo/263c59a0-1a5c-11ea-8bc9-fa163e074e61_660.jpg Албек Ибраимов Фото: meria.kg

Государственные обвинители выступили в суде с предложением приговорить бывшего мэра столицы Киргизии Албека Ибраимова к 20 годам лишения свободы, а Кубанычбека Кулматова — к 15 годам. Обоих — с конфискацией имущества.

Государственное обвинение в лице прокуроров предложило суду приговорить Ибраимова к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Кулматова — к 15 годам заключения с конфискацией имущества, — сообщили ТАСС в канцелярии суда Ленинского района Бишкека.

По версии следователей, в период своей работы мэрами Кулматов и Ибраимов умышленно завышали стоимость работ и материалов при строительстве муниципальных объектов. Нанесённый ими ущерб оценён в 12,15 млн сомов (около $176 тыс.). Ибраимов и Кулматов работали на госслужбе, когда республику возглавлял Алмазбек Атамбаев (2011–2017), арестованный 8 августа.

Как писал NEWS.ru, бывший глава правительства Киргизии Сапар Исаков осуждён на 15 лет лишения свободы. Приговор вынесен судом Свердловского района Бишкека. Он также лишил экс-чиновника всех государственных наград. Исаков был арестован в июне 2018 года в связи с аварией на единственной в Бишкеке ТЭЦ. По версии следствия, он, используя своё служебное положение, пролоббировал интересы одной зарубежной компании при модернизации ТЭЦ. В результате его действий государству был нанесён значительный ущерб.