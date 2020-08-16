Президентский кортеж приехал на митинг в поддержку Лукашенко

https://static.news.ru/photo/54a792ac-df9e-11ea-95c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Президентский кортеж прибыл к Дому правительства на площади Независимости в Минске, где состоится митинг в поддержку главы Белоруссии Александра Лукашенко.

К месту также приезжают транспортные автомобили ОМОНа и автозаки. Машины силовиков останавливаются за Домом правительства и со стороны улицы Советская.

В настоящее время обстановка на месте проведения митинга спокойная. Неподалёку, на улице Кирова, припаркованы четыре больших автобуса с логотипом «Могилёвтранс», по периметру площади Независимости расставлена сельхозтехника. На площади бесплатно раздают питьевую воду, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что площадь Независимости в Минске оцеплена металлическими ограждениями перед митингом в поддержку действующего президента Республики Александра Лукашенко. Его проведение намечено на 12:00 (время совпадает с московским).