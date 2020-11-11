Президент Нагорного Карабаха рассказал о предателях

https://static.news.ru/photo/32b71200-243e-11eb-8c84-fa163e074e61_660.jpg Араик Арутюнян Фото: facebook.com/ArayikHarutyunian

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян рассказал о том, как спецназ отказался его сопровождать в одной из поездок.

Я просил, умолял, говорил, что я впереди буду идти, но получил отрицательный ответ! Не пошли со мной они, оставили президента страны наедине. Я это говорю, потому что я вынужден это сделать. Спросите у Национальной безопасности Армении, как они отказали мне, — подчеркнул он.

Кроме того, он призвал жителей непризнанной республики не искать предателей и не ввязываться в политические игры в Армении. Об этом он заявил в своём обращении в Facebook.

Мы сделали это всем народом, предали наших 18—20-летних детей. Предали все вместе, — отметил он.

Арутюнян добавил, что те политические деятели, которые ищут сегодня предателей, пусть представят данные о своём участии, об участии своих близких и родственников. По его словам, он каждый раз предупреждал о том, что не хватает людей. Глава НКР сообщил, что, по оценкам экспертов, для победы нужно было мобилизовать 80-—100 тысяч человек. Но их не было.

Арутюнян также сообщил, что мирное соглашение было подписано из-за опасности окружения Степанакерта. По его словам, противник превосходил армию НКР многократно.

В конце обращения Арутюнян призвал жителей НКР не участвовать в протестных акциях в Ереване. По его словам, нужно проявить сплочённость.

Как ранее передавал NEWS.ru, столкновения между непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и Азербайджаном можно было предотвратить, если бы Ереван отдал пять районов вокруг Карабаха, сказал Пашинян.



27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.