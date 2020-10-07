Президент Азербайджана похвалил позицию России по карабахскому конфликту

https://static.news.ru/photo/9e1d41fe-08a5-11eb-8df7-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что позиция России в отношении конфликта в Нагорном Карабахе не вызывает претензий и вопросов.

Россия имеет отношения и с Баку, и с Ереваном, играет важную роль в этой тройке сопредседателей, — подчеркнул Алиев.

Азербайджанский лидер в интервью CNN Türk отметил , что Москва в сложившейся ситуации ведёт себя ответственно.

Ранее президент Азербайджана призвал Россию и Турцию выступить в качестве посредников по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха в постконфликтный период, передавал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии