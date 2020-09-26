Президент Азербайджана обвинил Армению в военном преступлении

https://static.news.ru/photo/d9283b1e-00ad-11eb-97e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Давид Галстян/РИА Новости

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения незаконно заселяет территории. По его словам, таким образом власти страны совершают военное преступление.

Он отметил, что подобные действия противоречат Женевской конвенции, за что армянское руководство привлекут к ответственности.

Армения проводит политику незаконного заселения оккупированных территорий. Недавно несколько ливанских армянских семей были переселены в Нагорный Карабах, в том числе в Шушу, древний город в Азербайджане <...> Это очередная провокация против нас, — подчеркнул он.

Политик добавил, что Ереван действует таким образом в течение многих лет.

Дело в том, что население страны сокращается из-за сложной экономической, политической и социальной ситуации в Армении. Армения переживает демографический кризис и не имеет человеческих ресурсов для размещения своего населения на оккупированных территориях, — отметил Алиев.

По его словам, власти Армении рассчитывают на своих соотечественников, которые живут за границей.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Он этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.