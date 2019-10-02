https://static.news.ru/photo/b30347a8-7918-11e9-8d1a-fa163e074e61_660.jpg Бывший президент Украины Леонид Кучма Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь бывшего президента Украины и представителя государства в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала на своей странице в социальной сети копию его письма о принятии «формулы Штайнмайера».

Документ был направлен на имя спецпредставителя главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине и представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика.

В письме Кучма подчёркивает, что текст «формулы» был согласован. В принятии решения по документу принимали участие дипломатические советники глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и России.

Украинская сторона принимает текст этой формулы, — говорится в обнародованном в Facebook Дарьи Олифер письме.

Как ранее писал News.ru, 1 октября в Минске украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера» на очередном заседании Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Эта «формула» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Она получила название в честь Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел Германии, при котором были подписаны Минские соглашения.